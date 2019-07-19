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Жизнь

Барнаулец прокатил на машине уставшего голубя

Житель Барнаула устроил голубю вояж по городу и поделился в группе «Инцидент Барнаул» видеороликом.

Одинокий голубь на капоте за окном.
Одинокий голубь на капоте за окном.
Скриншот видео YouTube

На видео обычный барнаульский голубь, который любит кататься на машине, пишет автор поста. Авто движется по шоссе Ленточный бор, а птица не спешит улетать с капота.

Комментаторы отметили, что голубь просто устал.

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