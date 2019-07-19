Барнаулец прокатил на машине уставшего голубя

На видео обычный барнаульский голубь, который любит кататься на машине, пишет автор поста. Авто движется по шоссе Ленточный бор, а птица не спешит улетать с капота.
Комментаторы отметили, что голубь просто устал.
Житель Барнаула устроил голубю вояж по городу и поделился в группе «Инцидент Барнаул» видеороликом.
На видео обычный барнаульский голубь, который любит кататься на машине, пишет автор поста. Авто движется по шоссе Ленточный бор, а птица не спешит улетать с капота.
Комментаторы отметили, что голубь просто устал.
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