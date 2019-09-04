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4 сентября 16°C

Барнаулец прошел по канату между корпусами АлтГУ

В День знаний лидер слэклайн сообщества в Барнауле Константин Глухорев прошел по стропе, натянутой над Университетским двориком между корпусами «М» и «Л» АлтГУ, сообщили в пресс-службе вуза.

Проход слейклайнера по стропе над Университетским двориком.
Проход слейклайнера по стропе над Университетским двориком.
www.asu.ru/

Директор Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ Александр Коробков рассказал, что этот проход по стропе символизирует сложный, полный напряжения и опасностей путь студента от начала учебы, до ее окончания.

Подобное в Барнауле и крае на официальном мероприятии еще никто не организовывал, добавил он.

Что такое слэклайн?

Слэклайн (англ. Slacklining) или хождение по стропе — вид физической активности, которая заключается в хождении по специальной нейлоновой или полиэстровой стропе, натянутой между стационарными объектами.

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