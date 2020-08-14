Барнаулец прошел в суперфинал шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым

50-летний барнаулец стал суперфиналистом шоу «Кондитер» на телеканале «Пятнице!». Теперь у него есть все шансы выиграть миллион рублей.

В новом выпуске проекта, который показали 13 августа, свои кулинарные таланты презентовали кондитеры из Сибири, рассказали в пресс-службе телеканала.

Барнаулец Леонид Кумановский приготовил финиковый торт с облепиховым мармеладом и кедровыми орешками по старинному сибирскому рецепту.

Трое членов жюри сказали ему «да». Самый известный в России кондитер, ведущий шоу Ренат Агзамов посчитал, что это одна из самых достойных работ на проекте.

После этого участники готовили медовик для дочери Риты Дакоты, с чем превосходно справился и Кумановский, обеспечив себе место в суперфинале.

В реалити-шоу «Кондитер» кулинары-любители и профессионалы борются за титул лучшего кондитера страны и миллион рублей. Идет уже четвертый сезон.