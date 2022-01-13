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Жизнь

Барнаулец рассказал, как сбежал из рабства в Петербурге без паспорта и денег

Барнаулец Радик рассказал Mash Siberia историю побега из рабства на складе в Санкт-Петербурге, где его продержали несколько дней.

Рабство
Рабство
СС0

Про попадание Радика в рабство сообщили 30 декабря 2021 года. Информацию раскрыли сжато: обманули с работой, держали на складе, волонтеры помогли добраться домой к Новому году.

«Увидел объявление о наборе сотрудников. Нанимала питерская компания, обещали проживание и зарплату 60 тысяч рублей. Когда приехал, отобрали документы и несколько дней держали взаперти на складе вместе с другим рабочим. Парни сумели выбраться», — рассказали ранее.

Накануне молодой человек поведал историю с некоторыми интересными деталями. Например, по его словам, полицейские отказались ему помочь.

«Поселили в общежитие, забрали паспорт якобы для проверки и отправили батрачить. Радика все это смутило. Он попросил документы, начальство потребовало взамен 8 тысяч рублей. Тогда решил сбежать, но его заперли на ночь. Утром двери открыли, он вышел покурить и сбежал. Поехал на попутках в Подмосковье, заявил в полицию — там ему ничем не помогли, мол, дело было в Петербурге», — рассказал парень Telegram-каналу.

Без копейки в кармане барнаулец отправился ночевать в подъезд, встретил там незнакомых парней — они пустили к себе. На следующий день закрыли дома и ушли по делам.

Из квартиры Радик дозвонился до сестры, а она обратилась в «Альтернативу» — организацию, спасающую людей из рабства.

В итоге с молодым человеком связались активисты, правда, чтобы покинуть помещение, ему пришлось спрыгнуть со второго этажа в сугроб.

С помощью волонтеров Радик живым и здоровым добрался до своей семьи, которая проживает в Новокузнецке.

Ранее жительница Новосибирска нашла в купленных помидорах, произведенных на Ставрополье, записку со словами: «Помогите, мы в рабстве».

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