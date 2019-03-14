Барнаулец разрушил погреб у бабушки и сдал его части на металлолом

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Светлана Касьянова, злоумышленник всю жизнь жил в одном доме с пострадавшей, и прекрасно знал ее. Ему также было известно, что бабушка хранит в погребе для себя соленья. Однако это не остановило злоумышленника.
Ночью мужчина взломал замок погреба и выворотил оттуда все металлоконструкции. Их он отвез в пункт приема, где выручил несколько тысяч рублей.
Позже, во время следствия, насчитали ущерб в 8 тысяч рублей. В эту сумму не вошла стоимость потерянных домашних заготовок — их не смогли оценить, хотя это було существенной потерей для пожилой женщины.
На суде барнаулец просил прощения у бабушки и клялся, что восстановит погреб. Но женщина его не простила — как она пояснила, ее очень обидело то, что мужчина знал ее с детства, был в курсе ее сложного материального положения, и все равно так поступил.
В качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание наличие троих детей у виновного. Барнаульцу назначили 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком и обязательством восстановить ущерб.