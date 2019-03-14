Барнаулец разрушил погреб у бабушки и сдал его части на металлолом

Жителя Барнаула осудили за кражу металлических конструкций из погреба пожилой женщины. Мужчина фактически разрушил хранилище, которое осыпалось после того, как он выкопал металл.

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Светлана Касьянова, злоумышленник всю жизнь жил в одном доме с пострадавшей, и прекрасно знал ее. Ему также было известно, что бабушка хранит в погребе для себя соленья. Однако это не остановило злоумышленника.

Ночью мужчина взломал замок погреба и выворотил оттуда все металлоконструкции. Их он отвез в пункт приема, где выручил несколько тысяч рублей.

Позже, во время следствия, насчитали ущерб в 8 тысяч рублей. В эту сумму не вошла стоимость потерянных домашних заготовок — их не смогли оценить, хотя это було существенной потерей для пожилой женщины.

На суде барнаулец просил прощения у бабушки и клялся, что восстановит погреб. Но женщина его не простила — как она пояснила, ее очень обидело то, что мужчина знал ее с детства, был в курсе ее сложного материального положения, и все равно так поступил.

В качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание наличие троих детей у виновного. Барнаульцу назначили 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком и обязательством восстановить ущерб.