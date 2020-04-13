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14 апреля
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Жизнь

Барнаулец решил бесплатно раздать 10 тысяч масок

Барнаулец Евгений Шафорост подготовил 10 тыс. одноразовых защитных масок и бесплатно раздает их в городе. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.

Медицинская маска, вирус.
Медицинская маска, вирус.
СС0

«Любой желающий может придти в пункт выдачи и получить для себя парочку. Ничего не надо платить. Ничего не надо покупать. Это не рекламная акция», — написал он.

Забрать маску можно в любом из 15 пунктов, которые указаны на сайте бесплатныемаски.рф.

В первый же день маски разобрали во всех местах выдачи, сообщил Евгений.

«Первый день показал что потребности чуть больше, чем мы рассчитывали. С утра в пункты выдачи выстраиваются очередь. Все что привозим кончается за считанные часы. В общем, пока не успеваем подвозить патроны», — написал Евгений.

Барнаулец пообещал «нарастать производственные мощности». Правда, признался Евгений, на это потребуется время и финансирование.

«Ко вторнику думаем восстановить наличие, маски снова появятся на точках», — пообещал благотворитель.

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