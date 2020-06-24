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Жизнь

Барнаульцы хотят сколотить капитал на продаже старых десяток

Кризис ударил по кошельку барнаульцев, поэтому некоторые из них начали распродавать залежавшиеся деньги. На «Авито» размещают объявления о продаже десятирублевых купюр.

Бумажная десятка.
Бумажная десятка.
ССО.

Десятирублевые банкноты прекратили выпускать в 2010 году. Постепенно они вытеснились монетами, а сейчас, видимо, стали объектами частных коллекций.

Один из таких коллекционеров решил продать накопления в сумме 14 тыс. Номинал каждой купюры — 10 рублей. Однако цена, которую он предложил, слегка превышает адекватную стоимость деньгам — 70 тыс. рублей. Но продавец не отказывается от торга.

О продаже «бумажной десятки» выставил объявление еще один барнаулец. За 237 купюр 1997 года печати он просит 4 тыс. рублей.

Некоторые коллекции состоят всего из одной бумажки. Продавец оценил «десятку» в 510 рублей. «Купюры десятирублевые, в нормальном состоянии, одна купюра 125 рублей, возможна скидка на 25 рублей. Всего купюр 5. Звонить после 13:00», — пишет автор рекламного поста.

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