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Жизнь

Барнаулец с криминальным прошлым совершил необычную кражу у поваров

В Алтайском крае мужчина украл у кулинаров специальный сосуд для жидкого азота и сдал в пункт приема металла, сообщает региональное МВД.

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

К стражам правопорядка обратился мужчина, рассказавший о пропаже сосуда для жидкого азота из арендуемого под кулинарные курсы помещения.

«Кража обнаружилась в тот момент, когда на одном из мастер-классов шеф-повару потребовался сосуд Дьюара — предмет, предназначенный для длительного хранения веществ при повышенной или пониженной температуре», — рассказали в ведомстве.

На камеры видеонаблюдения попал незнакомец — зашел в помещение и, когда поблизости не было работников, взял сосуд и ушел.

Полицейские вышли на след 36-летнего барнаульца, которого уже судили за кражу. Он пояснил, что похищенное сдал в пункт приема металла.

Возбудили уголовное дело. За «кражу со значительным ущербом» рецидивисту грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее алтайские стражи правопорядка обезвредили вора, который украл пельмени с хлебом у сельчанина.

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