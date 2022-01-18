Барнаулец с судимостью за спиной попался на краже из магазина алкогольной и табачной продукции

В Алтайском крае раскрыли кражу из магазина алкогольной и табачной продукции на сумму 20 000 рублей, сообщает региональный главк МВД.

С жалобой в полицию Барнаула обратилась замдиректора продуктового магазина.

«Неизвестные разбили в торговом помещении окно и похитили алкогольную и табачную продукцию, а также 10 000 рублей из кассы. Сумма ущерба составила более 30 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине.

Вскоре правоохранители вышли на след подозреваемого — им оказался ранее судимый 36-летний барнаулец.

Мужчину задержали, ему грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с проникновением в помещение либо иное хранилище».

Ранее на Алтае оперативно разыскали пять бутылок самогона, украденных перед Новым годом.