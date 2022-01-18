18 января -9°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаулец с судимостью за спиной попался на краже из магазина алкогольной и табачной продукции

В Алтайском крае раскрыли кражу из магазина алкогольной и табачной продукции на сумму 20 000 рублей, сообщает региональный главк МВД.

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

С жалобой в полицию Барнаула обратилась замдиректора продуктового магазина.

«Неизвестные разбили в торговом помещении окно и похитили алкогольную и табачную продукцию, а также 10 000 рублей из кассы. Сумма ущерба составила более 30 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине.

Вскоре правоохранители вышли на след подозреваемого — им оказался ранее судимый 36-летний барнаулец.

Мужчину задержали, ему грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с проникновением в помещение либо иное хранилище».

Ранее на Алтае оперативно разыскали пять бутылок самогона, украденных перед Новым годом.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость