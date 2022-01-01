На Алтае оперативно разыскали пять бутылок самогона, украденных перед Новым годом

В Алтайском крае раскрыли кражу спиртосодержащей жидкости и двух сотовых телефонов, сообщает региональное МВД.

Жительница одного из сел Крутихинского района перед Новым годом решила съездить к родственникам.

«Когда вернулась, не досчиталась пяти бутылок спиртосодержащей жидкости домашней выработки и двух сотовых телефонов», — рассказали в ведомстве.

Полицейские оперативно задержали местного 39-летнего жителя.

Выяснилось, что мужчина ночью проник в дом, разбив окно на веранде. Телефоны возвратили хозяйке, а вот самогон похититель успел выпить.

Сельчанину грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу с проникновением в жилище».