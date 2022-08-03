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Жизнь

Барнаулец Сергей Шубенков завоевал золото в Чебоксарах

2 августа стартовал чемпионат России по легкой атлетике в Чебоксарах. Там барнаулец Сергей Шубенков завоевал золото.

Сергей Шубенков.
Сергей Шубенков.
Сергей Бутин

В первый день соревнований алтайский спортсмен пробеж 110 метров с барьерами и выиграл забег. Эту дистанцию он преодолел за 13,38 секунды.

Олег Спиридонов из Санкт-Петербурга финишировал вторым с результатом 13,96 секунды. Бронза у Максима Лобкова из Волгоградской области с результатом 14,12 секунды.

Виктория Погребняк из Алтайского края заняла третье место в барьерном беге на 100 метров. Первое место заняла Ирина Болдырева из Московской области. Второе — у Дарьи Осиповой из Санкт-Петербурга.

Уверенно завершили квалификацию на дистанции 400 метров барнаульцы Савелий Савлуков и Полина Миллер. Сегодня обоим спортсменам предстоят полуфиналы в этой дисциплине.

Ранее барнаульские легкоатлеты Шубенков и Савлуков взяли золотые медали командного чемпионата России.

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