5 мая
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Жизнь

Барнаулец, состряпавший ОПГ на сахаре, гречке и подсолнечном масле, полгода был миллионером

В Алтайском крае членов организованной преступной группы будут судить за серию крупных мошенничеств, сообщает региональный СК.

Сахар, продукты.
Сахар, продукты.
pixabay.com/

В 2020 году 27-летний ранее судимый житель Барнаула организовал преступную группу для хищения денег у бизнесменов.

«Члены ОПГ оформляли на подставных людей юрлица, от имени которых подыскивали фирмы и предпринимателей, в основном из ближнего зарубежья, обещая поставлять им сельскохозяйственную продукцию — сахарный песок, гречиху, подсолнечное масло», — рассказали в ведомстве.

Группа недолго просуществовала: с июня по декабрь 2020 года злоумышленники использовали счета фиктивных фирм и похищали деньги, перечисленные в качестве предоплаты.

Всего пострадали 12 компаний и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма ущерба превысила 16 млн рублей.

«Один из обвиняемых заключил досудебное соглашение, полностью признав вину и изобличив организатора и других участников, в связи с чем уголовное дело было выделено в отдельное производство и в апреле направлено в суд», — отметили в СК.

Накануне в суд отправили уголовное дело в отношении организатора ОПГ и других членов. Представители потерпевших бизнесменов и компаний заявили 11 исков на 14 млн рублей.

Ранее в Алтайском крае условно наказали членов ОПГ, привлекших в «свой банк» 112 млн рублей.

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