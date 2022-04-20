20 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На Алтае условно наказали членов ОПГ, привлекших в «свой банк» 112 млн рублей

В Алтайском крае пятерых участников организованной преступной группы признали виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщает региональный СК.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

В 2014 году житель Барнаула разработал план для осуществления банковских операций без специального разрешения и лицензии.

«Для этого он собрал преступную группу из пяти человек, в составе которой в период с 2014 по 2017 годы совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам с последующим обналичиванием», — рассказали в ведомстве.

За услуги члены ОПГ получали 4−8% от суммы привлеченных денег. Всего привлекли более 112 млн рублей, доход составил почти 7 миллионов.

Организатора группы, скрывшегося от следствия и объявленного в федеральный розыск, задержали в июне 2020 года. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, а также оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Пятерым членам ОПГ, в зависимости от роли каждого, назначили исправительные работы и условное лишение свободы на срок от 1,5 до 3 лет со штрафом в размере до 130 тыс. рублей.

Ранее сообщили про бухгалтера, которая на Алтае создала ОПГ, привлекла супруга и заработала 112 млн рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость