На Алтае условно наказали членов ОПГ, привлекших в «свой банк» 112 млн рублей

В 2014 году житель Барнаула разработал план для осуществления банковских операций без специального разрешения и лицензии.

«Для этого он собрал преступную группу из пяти человек, в составе которой в период с 2014 по 2017 годы совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам с последующим обналичиванием», — рассказали в ведомстве.

За услуги члены ОПГ получали 4−8% от суммы привлеченных денег. Всего привлекли более 112 млн рублей, доход составил почти 7 миллионов.

Организатора группы, скрывшегося от следствия и объявленного в федеральный розыск, задержали в июне 2020 года. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, а также оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Пятерым членам ОПГ, в зависимости от роли каждого, назначили исправительные работы и условное лишение свободы на срок от 1,5 до 3 лет со штрафом в размере до 130 тыс. рублей.

Ранее сообщили про бухгалтера, которая на Алтае создала ОПГ, привлекла супруга и заработала 112 млн рублей.