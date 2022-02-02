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Жизнь

На Алтае бухгалтер создала ОПГ, привлекла супруга и заработала 112 млн рублей

В Алтайском крае будут судить членов организованной преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сообщает региональный СК.

Женщина в наручниках, деньги.
Женщина в наручниках, деньги.
СС0

ОПГ, которую организовала жительница Барнаула, действовала в крае с января 2014 по июнь 2020 года.

«Обвиняемая, имея бухгалтерский опыт работы, вовлекла в организованную группу своего супруга, а также семерых знакомых. Согласно разработанному плану, члены преступной группы подыскивали организации, нуждающиеся в обналичивании денежных средств. Деньги так называемых клиентов перечислялись на подконтрольные счета фиктивных фирм, зарегистрированных на лиц из числа окружения участников группы», — рассказали в ведомстве.

После этого деньги аккумулировались и перечислялись с одних расчетных счетов подконтрольных организаций на другие, в том числе для придания видимости их совместной работы.

Затем совершались операции для обналичивания денег. Доход ОПГ за несколько лет составил 111,7 млн рублей.

Обвиняемые вину признали частично, дело направили в суд. Следствие наложило арест на имущество обвиняемых на сумму более 61 млн рублей.

Девятерых членов ОПГ обвинили в «банковской деятельности без разрешения» и «переводе денег, совершенных организованной группой». По обоим обвинениям — до 7 лет лишения свободы.

Ранее в Алтайском крае вынесли приговор экс-начальнику отдела по борьбе с коррупцией, занимавшемуся незаконной банковской деятельностью.

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