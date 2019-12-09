Барнаулец стал чемпионам по прослушиванию на «Яндекс.Музыке»

Один из главных рекордов удалось установить жителю Барнаула. Его имя сервис не раскрывает, но сообщает, что пользователь прослушал за этот год 5136 часов музыки. Меломан посвятил музыке 214 суток — это почти две трети года.

Также в «Яндекс.Музыка» рассказали о других рекордсменах. Например, а счету самого большого любителя подкастов 1036 прослушанных эпизодов, а житель Ростова-на-Дону за год поделился с друзьями 1479 треками. Есть и чемпион по поставленным лайкам — пользователь нажал на «сердечко» 2823 раза.