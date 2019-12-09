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Жизнь

Барнаулец стал чемпионам по прослушиванию на «Яндекс.Музыке»

Сервис «Яндекс. Музыка» назвал самых популярных артистов и самых активных пользователей 2019 года. Итоги опубликовали в официальном сообществе в социальной сети Вконтакте.

Музыка.
Музыка.
открытые источники в интернете

Один из главных рекордов удалось установить жителю Барнаула. Его имя сервис не раскрывает, но сообщает, что пользователь прослушал за этот год 5136 часов музыки. Меломан посвятил музыке 214 суток — это почти две трети года.

Также в «Яндекс.Музыка» рассказали о других рекордсменах. Например, а счету самого большого любителя подкастов 1036 прослушанных эпизодов, а житель Ростова-на-Дону за год поделился с друзьями 1479 треками. Есть и чемпион по поставленным лайкам — пользователь нажал на «сердечко» 2823 раза.

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