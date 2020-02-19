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Жизнь

Барнаулец украл в магазине дезодорант, шампунь и алкоголь

В Барнауле разыскивают мужчину, который, судя по опубликованному видео, украл в магазине несколько товаров, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Если намазать пятки твердым дезодорантом, то ремешки новой обуви не будут натирать.
Если намазать пятки твердым дезодорантом, то ремешки новой обуви не будут натирать.
Adme.ru

Дерзкое ограбление произошло днем 17 февраля в магазине «Ярче», расположенном на улице Островского, 28.

«Неизвестный похитил два дезодоранта „Axe“, два шампуня и бутылку алкоголя», — рассказали сотрудники магазина.

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