21 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Барнаулец украл велосипед и получил пять лет колонии

В Барнауле вынесли приговор мужчине, который украл велосипед у местной жительницы. Учитывая его непогашенную судимость, суд назначил ему реальный срок.

Пострадавшая хранила свой прогулочный велосипед в подъезде многоквартирного дома. В июле прошлого года она обнаружила пропажу. По версии следствия, велосипед украл безработный житель Барнаула, у которого не было постоянного источника дохода.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что с учетом личности подсудимого и непогашенной судимости ему окончательно назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость