В Барнауле вынесли приговор мужчине, который украл велосипед у местной жительницы. Учитывая его непогашенную судимость, суд назначил ему реальный срок.

Пострадавшая хранила свой прогулочный велосипед в подъезде многоквартирного дома. В июле прошлого года она обнаружила пропажу. По версии следствия, велосипед украл безработный житель Барнаула, у которого не было постоянного источника дохода.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что с учетом личности подсудимого и непогашенной судимости ему окончательно назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.

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