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Жизнь

В Барнауле директора общества отправили в тюрьму за хищение 92 млн рублей

Октябрьский районный суд Барнаула осудил директора общества, который украл более 92 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Молоток судьи.
Молоток судьи.
Фото: ru.freepik.com, автор Racool_studio.

Стало известно, что мужчина, являясь директором общества, с 9 июля 2014 по 4 июля 2016 годы присвоил и потратил вверенные ему денежные средства общества на общую сумму более 92 млн рублей. Таким образом, он причинил ущерб обществу в особо крупном размере.

Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда 12 апреля 2024 года вынес приговор по делу. Мужчина приговорен к наказанию в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Сам обвиняемый вину не признал.

Ранее сообщалось, что российских чиновников задержали за вымогательство 70 млн рублей.

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