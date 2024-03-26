26 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Российских чиновников задержали за вымогательство 70 млн рублей

Чиновники Минэкономразвития пытались присвоить себе 50% акций одного из предприятий в Минеральных Водах, пишет ТАСС.

ФСБ.
ФСБ.
wikipedia.org

Один из задержанных добивался досрочного прекращения действия лицензии одного из предприятий Минвод. Чиновник хотел незаконно завладеть производственными мощностями организации по добыче минеральной воды в Ставрополье, указывает Газета.Ru.

И неоднократно требовали передать им половину акций этого предприятия стоимостью 70 млн рублей. А также угрожали расправой.

Спецоперация по задержанию проводилась при участии сотрудников ФСБ.

Ранее супругу осужденного рейдера признали виновной в мошенничестве. Женщину обвиняли в хищении миллиона рублей у двух УК.

В ходе следствия пришлось проанализировать огромное число бухгалтерских документов, провести ряд криминалистических экспертиз, допросить более 100 собственников жилья.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал женщину виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Иск ресурсоснабжающих организаций о взыскании с мошенницы похищенных денег удовлетворили.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость