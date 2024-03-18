18 марта
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Жизнь

Барнаулец умыкнул у коллеги портмоне и обручальное кольцо

В Барнауле сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже портмоне и обручального кольца. Об этом пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.

Кошелек, деньги.
Кошелек, деньги.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В полицию обратился 49-летний сотрудник одного из предприятий.

Мужчина заявил, что из его личного шкафчика в раздевалке на работе пропало портмоне и обручальное кольцо. При этом раздевалка на ключ не закрывалась.

Отмечается, что в портмоне было четыре тыс. рублей. Материальный ущерб потерпевший оценил в 40 тыс. рублей.

Полицейские нашли злоумышленника. Им оказался коллега потерпевшего, ранее не судимый барнаулец 2003 года рождения.

Парень сразу же признался в содеянном. Золотое кольцо удалось изъять, а денежные средства он успел потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина умыкнул с детской площадки два декоративных фонаря.

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