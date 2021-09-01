Барнаулец взял девушку в заложники и матерился на силовиков из окна, пока ломали дверь

В Барнауле житель многоквартирного дома заперся в квартире и угрожал ножом девушке, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Мужчина взял девушку в заложники в Барнауле.

Конфликт произошел днем 1 сентября в одном из домов по улице Эмилии Алексеевой.

«Мужчина по имени Максим заперся в своей квартире и угрожал ножом девушке, кричал в окно», — рассказала местная жительница.

Полицейские и спасатели уговаривали мужчину не усложнять ситуацию, тот просил дать ему десять минут.

«Тебя как зовут? Максим, давай не будем усложнять ситуацию. У нас множество вариантов к тебе в квартиру зайти», — предупредили барнаульца правоохранители.

Мужчина, в ответ на предложение открыть дверь, нецензурно выражал свои мысли, согласно которым «ему все равно» и все должны «пойти гулять».

После недолгих переговоров пару полицейских и служебную собаку усилила подъехавшая группа захвата. У подъезда уже дежурили медики на реанимационной машине.

В это время жители дома кричали на мужчину в окне и требовали выкинуть нож и залезть обратно.