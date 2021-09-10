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Жизнь

Барнаулец взял 400 тыс. рублей и через банкоматы перевел на несколько «безопасных счетов»

В Алтайском крае мужчина поверил позвонившему «работнику банка» и лишился всех накоплений, сообщает региональное МВД.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

С жалобой в полицию обратился 49-летний житель Барнаула.

«Поступил телефонный звонок от якобы сотрудника банка. Незнакомец сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит, и чтобы предотвратить действия, необходимо все деньги перевести на безопасный счет», — рассказали в ведомстве.

Мужчина снял все накопления — более 400 тыс. рублей, которые в двух банкоматах перевел на несколько продиктованных счетов.

МВД в очередной раз напомнило, что представители банков никогда не звонят по поводу денежных операций по карте и не выясняют персональных данных.

Ранее в Барнауле посетители банка не дали бабушке перевести мошенникам 280 тыс. рублей.

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