Арендованный пылесос засосал барнаульца в криминальную историю

В Алтайском крае задержали мужчину, который продал чужой и весьма дорогой пылесос, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию пришел владелец моющего пылесоса стоимостью более 50 тыс. рублей.

«Накануне мужчина арендовал у него пылесос, однако в обозначенный срок имущество не вернул», — рассказали в ведомстве.

Владелец попытался самостоятельно решить вопрос, но не смог договориться с ранее судимым мужчиной 1986 года рождения.

Полицейские задержали недобросовестного арендатора техники. Выяснилось, что пылесос он продал неизвестному, а деньги потратил.

Возбудили уголовное дело по факту «мошенничества со значительным ущербом». За пылесос мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.