Арендованный пылесос засосал барнаульца в криминальную историю

С жалобой в полицию пришел владелец моющего пылесоса стоимостью более 50 тыс. рублей.
«Накануне мужчина арендовал у него пылесос, однако в обозначенный срок имущество не вернул», — рассказали в ведомстве.
Владелец попытался самостоятельно решить вопрос, но не смог договориться с ранее судимым мужчиной 1986 года рождения.
Полицейские задержали недобросовестного арендатора техники. Выяснилось, что пылесос он продал неизвестному, а деньги потратил.
Возбудили уголовное дело по факту «мошенничества со значительным ущербом». За пылесос мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.