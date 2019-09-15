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Жизнь

Барнаулец за 550 тысяч рублей продает кусок монтажной пены в виде головы Годзиллы

Житель Барнаула продает кусок монтажной пены необычный формы, напоминающей голову монстра Годзиллы. Объявление разместили на сайте avito.ru.

Голова из монтажной пены.
Голова из монтажной пены.
avito.ru

Продавец пишет, что эта фигурка станет прекрасным украшением стола дома или в офисе. «А также станет прекрасным подарком для искушённых коллекционеров», — отмечает автор объявления.

Стоимость необычного куска монтажной пены — 550 тыс. рублей. Продавец сообщает, что возможен торг, но «в рамках разумного».

Напомним, ранее другой житель Барнаула за полмиллиона продавал кусок монтажной пены в виде дракона. По словам продавца, таким «драконом» можно украсить интерьер загородного дома, салона, коттеджа или квартиры.

Справка

Годзилла — гигантский монстр-мутант, персонаж комиксов, мультфильмов и кинофильмов. Это вымышленный доисторический гигантский ящер-самец, проснувшийся из анабиоза после испытаний водородной бомбы и вследствие этого мутировавший, сообщает «Википедия».

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