Барнаулец за 550 тысяч рублей продает кусок монтажной пены в виде головы Годзиллы

Продавец пишет, что эта фигурка станет прекрасным украшением стола дома или в офисе. «А также станет прекрасным подарком для искушённых коллекционеров», — отмечает автор объявления.

Стоимость необычного куска монтажной пены — 550 тыс. рублей. Продавец сообщает, что возможен торг, но «в рамках разумного».

Напомним, ранее другой житель Барнаула за полмиллиона продавал кусок монтажной пены в виде дракона. По словам продавца, таким «драконом» можно украсить интерьер загородного дома, салона, коттеджа или квартиры.

Справка

Годзилла — гигантский монстр-мутант, персонаж комиксов, мультфильмов и кинофильмов. Это вымышленный доисторический гигантский ящер-самец, проснувшийся из анабиоза после испытаний водородной бомбы и вследствие этого мутировавший, сообщает «Википедия».