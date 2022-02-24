Барнаулец за жестокое убийство полицейского получил 21 год в колонии строгого режима

В Алтайском крае осудили неоднократно судимого мужчину, который убил сотрудника полиции и попытался сжечь тело, сообщает региональный СК.

В Барнауле убили участкового полиции и сожгли вместе с машиной.

Напомним, убийство правоохранителя произошло 14 июля 2021 года в Барнауле.

«Участковый уполномоченный отдела полиции подъехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба для вручения повестки обвиняемому о явке на следственные действия по уголовному делу о фальсификации доказательств. Реализуя умысел на убийство из мести, злоумышленник попросил полицейского подвезти его до проезжей части, предварительно взяв с собой самодельное огнестрельное оружие», — рассказали в ведомстве.

57-летний мужчина сел на заднее сидение автомобиля и выстрелил в голову участковому. После этого поджег машину с телом полицейского и скрылся.

Барнаулец вину признал, мотивируя свои действия неприязненными отношениями к сотрудникам правоохранительных органов.

«Суд назначил мужчине наказание в виде 21 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а первых пяти лет — в тюрьме», — отметили в СК.

Напомним, осужденному грозило пожизненное лишение свободы. У погибшего полицейского остались жена и трое маленьких детей.