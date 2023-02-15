Барнаульская активистка Мария Пономаренко получила шесть лет лишения свободы

Также ей на пять лет запретили вести журналистскую деятельность и публиковать что-либо в соцсетях, сообщил amic.ru.
За что Пономаренко получила срок
В 2022 году активистка выложила в своем Telegram-канале пост о том, что в Мариуполе якобы обстреляли драмтеатр.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Распространение недостоверных сведений об армии РФ по мотивам политической ненависти»).
Ранее Пономаренко запрашивали девять лет колонии.
Женщина будет подавать апелляцию.