Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Барнаульская активистка получила штраф за маску с надписью «Путина в отставку»

22 сентября Железнодорожный районный суд Барнаула оштрафовал активистку Марию Пономаренко на 10 тысяч рублей за то, что она надела защитную маску с надписью «Путина в отставку» в здании мирового суда. Об этом сообщает Telegram-канал «Апология протеста».

Маска.
Маска.
CCO

Пономаренко рассказала авторам канала, что полицейскому не понравилась ее защитная маска с надписью «Путина в отставку».

Согласно протоколу, девушка «организовала, приняла участие и провела публичное мероприятие в форме одиночного пикетирования со средствами наглядной агитации», тем самым нарушила порядок проведения публичного мероприятия.

Под «средством агитации» подразумевается красная маска с надписью «Путина в отставку».

Суд признал Марию Пономаренко виновной по ч.1 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение правил пикета его организатором). Девушке выписали штраф — 10 тысяч рублей.

Также в решении суда сказано, что «право Пономаренко на свободу выражения своего мнения в данном случае нарушено не было».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость