Барнаульская активистка получила штраф за маску с надписью «Путина в отставку»

22 сентября Железнодорожный районный суд Барнаула оштрафовал активистку Марию Пономаренко на 10 тысяч рублей за то, что она надела защитную маску с надписью «Путина в отставку» в здании мирового суда. Об этом сообщает Telegram-канал «Апология протеста».