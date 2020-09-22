Барнаульская активистка получила штраф за маску с надписью «Путина в отставку»

Пономаренко рассказала авторам канала, что полицейскому не понравилась ее защитная маска с надписью «Путина в отставку».
Согласно протоколу, девушка «организовала, приняла участие и провела публичное мероприятие в форме одиночного пикетирования со средствами наглядной агитации», тем самым нарушила порядок проведения публичного мероприятия.
Под «средством агитации» подразумевается красная маска с надписью «Путина в отставку».
Суд признал Марию Пономаренко виновной по ч.1 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение правил пикета его организатором). Девушке выписали штраф — 10 тысяч рублей.
Также в решении суда сказано, что «право Пономаренко на свободу выражения своего мнения в данном случае нарушено не было».