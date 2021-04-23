Барнаульская актриса получила «Золотую маску» за лучшую женскую роль

Актриса алтайского музыкального театра Мария Евтеева получила «Золотую маску» в номинации «Оперетта/Мюзикл. Лучшая женская роль» за роль Маши Мироновой в мюзиикле «Капитанская дочка».

За маску Мария сражалась с актрисами из Москвы, Новоуральска, Новосибирска и Екатеринбурга.

Мария Евтеева,

актриса музыкального театра:

— То, что происходит, — нереально! Спасибо большое — это огромная оценка моей работы и работы нашей постановочной группы, наших авторов.

В своей речи актриса также поблагодарила родных, коллег и авторов спектакля — Карена Кавалеряна и Евгения Загота.

Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова.

Мария Евтеева родилась в Кемерове, с отличием окончила Саратовскую государственную консерваторию им. Л. В. Собинова на кафедре академического пения и оперной подготовки в 2015 году. В алтайском музыкальном театре, где исполнила более 30 ролей, работает с 2016 года.

Напомним, что мюзикл «Капитанская дочка» был представлен еще в 8 номинациях: «Оперетта/мюзикл», «Работа режиссера» (Константин Яковлев, Татьяна Безменова), «Работа дирижера» (Денис Немирович-Данченко), «Женская роль» (Мария Евтеева), «Мужская роль» (Андрей Булгаков), «Лучшая роль второго плана» (Сергей Автоманов, Анна Кожевникова), «Работа композитора» (Евгений Загот), «Работа художника» и «Работа художника по костюмам» (Елена Турчанинова).

Премьера мюзикла состоялась в сентябре 2019 года. Спектакль был приурочен к юбилею поэта Александра Пушкина.