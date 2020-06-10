Барнаульская «горка» возвращается в обычный режим работы после вспышки COVID-19

С 12 июня в больнице начнут принимать пациентов с хирургической патологией и тяжелой сочетанной травмой. Затем поэтапно «горка» возобновит работу во всех остальных профильных отделениях.

Во всех помещениях больницы проходит тотальная заключительная дезинфекция, а персонал тестируют на COVID-19 перед выходом на работу, заявили в минздраве.

«За время функционирования в качестве инфекционного госпиталя была проведена большая работа по реорганизации деятельности с созданием шлюзов, „чистой“ и „грязной“ зоны. Работа велась в средствах индивидуальной защиты. Более чем за 120 лет существования это был первый опыт работы персонала больницы в условиях пандемии», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в больнице скорой помощи было обнаружено 126 положительных случаев COVID-19. Из них 89 — среди медработников.