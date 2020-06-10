Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 июня 19°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Барнаульская «горка» возвращается в обычный режим работы после вспышки COVID-19

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи начнет поэтапно возвращаться к обычному режиму работы, рассказали в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

С 12 июня в больнице начнут принимать пациентов с хирургической патологией и тяжелой сочетанной травмой. Затем поэтапно «горка» возобновит работу во всех остальных профильных отделениях.

Во всех помещениях больницы проходит тотальная заключительная дезинфекция, а персонал тестируют на COVID-19 перед выходом на работу, заявили в минздраве.

«За время функционирования в качестве инфекционного госпиталя была проведена большая работа по реорганизации деятельности с созданием шлюзов, „чистой“ и „грязной“ зоны. Работа велась в средствах индивидуальной защиты. Более чем за 120 лет существования это был первый опыт работы персонала больницы в условиях пандемии», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в больнице скорой помощи было обнаружено 126 положительных случаев COVID-19. Из них 89 — среди медработников.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость