Как барнаульская медведица Глаша порадовала больных детей и помусолила «любимца»

24 мая заместитель руководителя барнаульского зоопарка Александр Чеботарев вместе со своей подопечной медведицей отправился в краевую детскую больницу.

Чтобы ребятишки, находящиеся в больнице, смогли увидеть медвежонка Глашу, сотрудники зоопарка поднялся с ней на вышке. Животное вело себя послушно, спокойно занимаясь своим любимым делом, мусоля Александра, сидя на ручках.

Посмотреть на такой сюрприз пришли дети и их родители.

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» недавно приютил бурого медвежонка из Республики Алтай. Глаша осталась совсем одна и местные власти решили обратиться за помощью в Барнаул.

Оказавшись в новом доме, зверек с первого взгляда влюбился в замдиректора парка.