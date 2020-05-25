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Как барнаульская медведица Глаша порадовала больных детей и помусолила «любимца»

24 мая заместитель руководителя барнаульского зоопарка Александр Чеботарев вместе со своей подопечной медведицей отправился в краевую детскую больницу.

Медвежонок Глаша.
Медвежонок Глаша.
Скриншот видео instagram.com/zoo22.ru

Чтобы ребятишки, находящиеся в больнице, смогли увидеть медвежонка Глашу, сотрудники зоопарка поднялся с ней на вышке. Животное вело себя послушно, спокойно занимаясь своим любимым делом, мусоля Александра, сидя на ручках.

Посмотреть на такой сюрприз пришли дети и их родители.

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» недавно приютил бурого медвежонка из Республики Алтай. Глаша осталась совсем одна и местные власти решили обратиться за помощью в Барнаул.

Оказавшись в новом доме, зверек с первого взгляда влюбился в замдиректора парка.

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