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Жизнь

Барнаульская мэрия напомнила, куда давать елки после праздников

В Барнауле проходит традиционная акция по сбору елок, которые остались у горожан после празднования Нового года. Ее организуют отдел по охране окружающей среды администрации города совместно с некоммерческой организацией «Мусора.Больше.Нет».

Маска на елке. Новый год.
Маска на елке. Новый год.
CC0

Организованны стационарные точки приема елок у гипермаркета «Леруа Мерлен» по адресам: Правобережный тракт, 25 (у летнего павильона «Стройдвор») и Павловский тракт, 192а/1 (у летнего павильона «Сад»).

23 января точки сбора елей будут организованы с 11:00 до 13:00 по следующим адресам:

  • Площадь Октября, «Зеленый сквер»
  • ТРЦ «Гулливер Парк», Красноармейский, 51-а
  • Балтийская, 53
  • Площадь Народная
  • ТРЦ «Огни».

Желающим принять участие в акции управляющим компаниям и ТСЖ необходимо связаться с координатором акции Екатериной по телефону +7 961 999 2850.

Впервые акция по сбору елок в Барнауле была организована в январе 2018 года. Тогда работало три точки сбора, жители принесли более 420 елок, все они были отправлены в конюшни на подкормку лошадям.

В 2019 году было собрано 1970 елок, порядка 300 из них отправили в КСК «Карина» на подкорм лошадям, более 1600 елок отправлено на изготовление щепы.

В 2020 году горожане сдали в пункты сбора 4086 елок, около 500 елок отправлено на подкормку животным, остальные — на изготовление щепы.

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