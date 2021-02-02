Барнаульская мэрия закупает 40 мобильных уличных туалетов

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и связи Барнаула закупает мобильные уличные туалеты, информация о закупке появилась на официальном сайте zakupki.gov.ru. Аукцион состоится 9 февраля. Если на нем определится победитель, уже к весне в Барнауле появятся 40 новых туалетных кабин.

Согласно материалам закупки, закупить планируется 35 мобильных туалетных кабин с рукомойником и еще 5 для маломобильных групп населения.

По условиям электронного аукциона, эти элементы благоустройства должны быть изготовлены из профилированного ударопрочного и пожаробезопасного цветного пластика (полиэтилена низкого давления).

На приобретение мэрия готова затратить 1,48 млн рублей — это стартовая цена на аукционе.

Заявки можно подавать до 5 февраля, аукцион состоится 9-го. Поставка — в течение 45 дней после заключения контракта. Место установки мобильных туалетов, к сожалению, не указано.