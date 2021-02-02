Барнаульская мэрия закупает 40 мобильных уличных туалетов

Согласно материалам закупки, закупить планируется 35 мобильных туалетных кабин с рукомойником и еще 5 для маломобильных групп населения.
По условиям электронного аукциона, эти элементы благоустройства должны быть изготовлены из профилированного ударопрочного и пожаробезопасного цветного пластика (полиэтилена низкого давления).
На приобретение мэрия готова затратить 1,48 млн рублей — это стартовая цена на аукционе.
Заявки можно подавать до 5 февраля, аукцион состоится 9-го. Поставка — в течение 45 дней после заключения контракта. Место установки мобильных туалетов, к сожалению, не указано.