Барнаульская молодежь ликвидировала более 50 надписей и рисунков на заборах

Сотрудники городского комитета по делам молодежи совместно со студентами профессиональных образовательных учреждений провели масштабную акцию.
«Закрасили надписи на тротуарах и сооружениях, рекламирующие наркотики, психотропные вещества и запрещенные сайты», — рассказали в мэрии.
В акции приняли участие студенты нескольких вузов и колледжей, а также волонтеры.
«Было ликвидировано более 50 надписей на гаражах, заборах, а также хозяйственных сооружениях», — отчитались в администрации.
Ранее в Барнауле объявили войну наркобизнесу и пропагандой ЗОЖ закрасили рекламу наркотиков.