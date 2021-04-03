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Жизнь

Барнаульская молодежь ликвидировала более 50 надписей и рисунков на заборах

В Барнауле студенты закрасили надписи с рекламой наркотических средств на зданиях и заборах, сообщает мэрия города.

Закрасили рекламу наркотиков. Барнаул.
Закрасили рекламу наркотиков. Барнаул.
barnaul.org.

Сотрудники городского комитета по делам молодежи совместно со студентами профессиональных образовательных учреждений провели масштабную акцию.

«Закрасили надписи на тротуарах и сооружениях, рекламирующие наркотики, психотропные вещества и запрещенные сайты», — рассказали в мэрии.

В акции приняли участие студенты нескольких вузов и колледжей, а также волонтеры.

«Было ликвидировано более 50 надписей на гаражах, заборах, а также хозяйственных сооружениях», — отчитались в администрации.

Ранее в Барнауле объявили войну наркобизнесу и пропагандой ЗОЖ закрасили рекламу наркотиков.

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