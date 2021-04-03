Барнаульская молодежь ликвидировала более 50 надписей и рисунков на заборах

В Барнауле студенты закрасили надписи с рекламой наркотических средств на зданиях и заборах, сообщает мэрия города.

Сотрудники городского комитета по делам молодежи совместно со студентами профессиональных образовательных учреждений провели масштабную акцию.

«Закрасили надписи на тротуарах и сооружениях, рекламирующие наркотики, психотропные вещества и запрещенные сайты», — рассказали в мэрии.

В акции приняли участие студенты нескольких вузов и колледжей, а также волонтеры.

«Было ликвидировано более 50 надписей на гаражах, заборах, а также хозяйственных сооружениях», — отчитались в администрации.

Ранее в Барнауле объявили войну наркобизнесу и пропагандой ЗОЖ закрасили рекламу наркотиков.