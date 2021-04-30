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Жизнь

Барнаульская пенсионерка лишилась 235 тыс. рублей после ночного звонка из «банка»

75 летняя женщина потеряла все свои сбережения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

На звонок незнакомца, представившегося правоохранителем, женщина ответила ночью. Лже-полицейский объяснил, что с ее счета хотят украсть деньги, а утечка данных идет от банка.

«Через некоторое время пенсионерке позвонила якобы сотрудница банковского отделения и стала убеждать вывести со счёта все деньги и перевести по указанным ею реквизитам. Потерпевшая ничего не заподозрила и проследовала к банкомату», — сообщает МВД.

Это окончательно убедило женщину — она сняла со счета сначала 30 тыс. рублей и перевела их. Затем в течение дня испуганная пенсионерка несколько раз повторила ту же самую операцию и лишилась в общей сложности 235 тыс. рублей.

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