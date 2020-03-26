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Жизнь

Барнаульская пенсионерка обменяла золото с рубинами на двухлитровую банку меда

Жительница Барнаула стала жертвой мошенницы, согласившись приобрести банку меда, сообщает региональное МВД.

Мед. Банки с медом
Мед. Банки с медом
СС0

Женщина 1947 года рождения рассказала, что к ней пришла незнакомка и предложила приобрести двухлитровую банку меда за 2000 рублей.

«Потерпевшая согласилась, однако пояснила, что в данный момент у нее нет при себе денежных средств. Тогда незнакомка предложила рассчитаться позже, но необходимо оставить что-нибудь в залог», — рассказали в ведомстве.

В качестве залога пенсионерка отдала золотые серьги с рубином стоимостью 10 тыс. рублей. Неизвестная оставила номер телефона, чтобы договориться о возврате.

После потерпевшая позвонила, но телефон оказался недоступен. Женщина поняла, что стала жертвой мошенницы и обратилась в полицию.

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