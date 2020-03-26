Барнаульская пенсионерка обменяла золото с рубинами на двухлитровую банку меда

Женщина 1947 года рождения рассказала, что к ней пришла незнакомка и предложила приобрести двухлитровую банку меда за 2000 рублей.

«Потерпевшая согласилась, однако пояснила, что в данный момент у нее нет при себе денежных средств. Тогда незнакомка предложила рассчитаться позже, но необходимо оставить что-нибудь в залог», — рассказали в ведомстве.

В качестве залога пенсионерка отдала золотые серьги с рубином стоимостью 10 тыс. рублей. Неизвестная оставила номер телефона, чтобы договориться о возврате.

После потерпевшая позвонила, но телефон оказался недоступен. Женщина поняла, что стала жертвой мошенницы и обратилась в полицию.