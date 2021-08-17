Барнаульская поликлиника открыла вакцинацию против ковида без записи

В поликлинике горбольницы № 4 Барнаула (ул. Юрина, 166а) решили начать вакцинацию от коронавируса без предварительной записи, сообщил краевой минздрав.

На первом этаже будет дежурить администратор, который займется регулированием потока пациентов.

Прививочные кабинеты (№ 314, 315 и 320) работают с 8:00 до 19:00.

«Мы видим сегодня, что в связи с введением обязательной вакцинации для определенных групп населения, жители все чаще стали прививаться в торговых центрах без предварительной записи. Конечно, мы понимаем, что спонтанные обращения в прививочный кабинет могут привести к возникновению очередей, поэтому готовы в соответствии с потребностью увеличивать количество терапевтов для осмотра желающих», — прокомментировала главный врач горбольницы № 4 Анна Каркавина.

Вакцинироваться без предварительной записи можно в ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65), в ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86в) и в ТРЦ «Галактика» (пр-т Строителей, д. 117) — с 10:00 до 19:30; в ТРЦ «Геомаркет» (пр. Ленина, 154а) — с 10:00 до 19:00.