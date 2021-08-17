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Барнаульская поликлиника открыла вакцинацию против ковида без записи

В поликлинике горбольницы № 4 Барнаула (ул. Юрина, 166а) решили начать вакцинацию от коронавируса без предварительной записи, сообщил краевой минздрав.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

На первом этаже будет дежурить администратор, который займется регулированием потока пациентов.

Прививочные кабинеты (№ 314, 315 и 320) работают с 8:00 до 19:00.

«Мы видим сегодня, что в связи с введением обязательной вакцинации для определенных групп населения, жители все чаще стали прививаться в торговых центрах без предварительной записи. Конечно, мы понимаем, что спонтанные обращения в прививочный кабинет могут привести к возникновению очередей, поэтому готовы в соответствии с потребностью увеличивать количество терапевтов для осмотра желающих», — прокомментировала главный врач горбольницы № 4 Анна Каркавина.

Вакцинироваться без предварительной записи можно в ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65), в ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86в) и в ТРЦ «Галактика» (пр-т Строителей, д. 117) — с 10:00 до 19:30; в ТРЦ «Геомаркет» (пр. Ленина, 154а) — с 10:00 до 19:00.

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