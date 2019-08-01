Барнаульская радиостанция ENERGY подарила велосипед своей слушательнице.

Анна не ожидала, что может одержать победу в конкурсе, ведь она очень мечтала об ENERGY ВЕЛИКЕ. Помимо Анны, в розыгрыше велика участвовала вся ее семья. Селфи с плакатом ENERGY ВЕЛИК так же разместили в своей ленте ее мама Наталья, муж Дмитрий и дочь Нелли.
«Всем привет! Меня зовут Аня. Сегодня я и мой приз в конкурсе ENERGY ВЕЛИК наконец-то встретились! Верьте в победу, участвуйте в конкурсах от Радио ENERGY и у вас обязательно все получится!» — поделилась своими эмоциями победительница Анна со слушателями радиостанции.
Радиостанция ENERGY сообщает о том, что готова разыграть второй ENERGY ВЕЛИК уже совсем скоро! Подробности ждите в ближайшее время в аккаунте Радио ENERGY в Instagram.
ENERGY ВЕЛИК — ежегодный федеральный проект, в Барнауле проходит уже второй год подряд. В прошлом году победителем розыгрыша ENERGY ВЕЛИК стал Сергей Рудь.
Источник: myaltai.com