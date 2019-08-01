С 8 по 25 июля в Барнауле проходил квест ENERGY ВЕЛИК от популярной радиостанции Радио ENERGY. Участникам квеста нужно было найти по указанным в подсказках адресам плакат с ENERGY ВЕЛИК, сделать с ним селфи и разместить фотографию в своей ленте в социальной сети Instagram. 26 июля состоялся финал конкурса ENERGY ВЕЛИК. С помощью генератора случайных чисел был выбран победитель, а точнее победительница — Анна Кудинова.

Анна не ожидала, что может одержать победу в конкурсе, ведь она очень мечтала об ENERGY ВЕЛИКЕ. Помимо Анны, в розыгрыше велика участвовала вся ее семья. Селфи с плакатом ENERGY ВЕЛИК так же разместили в своей ленте ее мама Наталья, муж Дмитрий и дочь Нелли.

«Всем привет! Меня зовут Аня. Сегодня я и мой приз в конкурсе ENERGY ВЕЛИК наконец-то встретились! Верьте в победу, участвуйте в конкурсах от Радио ENERGY и у вас обязательно все получится!» — поделилась своими эмоциями победительница Анна со слушателями радиостанции.

Барнаульская радиостанция ENERGY подарила велосипед своей слушательнице. Источник: myaltai.com

Радиостанция ENERGY сообщает о том, что готова разыграть второй ENERGY ВЕЛИК уже совсем скоро! Подробности ждите в ближайшее время в аккаунте Радио ENERGY в Instagram.

ENERGY ВЕЛИК — ежегодный федеральный проект, в Барнауле проходит уже второй год подряд. В прошлом году победителем розыгрыша ENERGY ВЕЛИК стал Сергей Рудь.

Источник: myaltai.com