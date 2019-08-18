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Жизнь

Барнаульская семья, проехавшая пол-Европы на машине, навестила Пьера Ришара

16 августа знаменитый французский актер Пьер Ришар отмечал свое 85-летие. В это день он пригласил всех желающих приехать в его шато и отведать вина. Заехали на огонек и барнаульские путешественники.

Ольга Козодой с мужем
Ольга Козодой с мужем
https://www.instagram.com/p/BzyboneIAed/

Жительница Барнаула Ольга Козодой вместе со своим мужем и детьми сейчас путешествует по Испании на машине.

По ее словам, о том, что Пьер Ришар приглашает всех к себе в гости, они узнали случайно, но все равно решили поехать. Услышав, что его приехали поздравить аж из Сибири, актер искренне изумился. И потом с улыбкой оставил автографы на фирменных бутылках с вином и сфотографировался с сибиряками на память, пишет «КП на Алтае».

«В интернете говорится, что основная популярность пришлась на 70−90 годы прошлого века, но авторы видимо не видели, сколько вчера было народу в его шато и мы уезжали, а народ все шел и шел», — написала Ольга в Instagram.

Напомним, барнаульская семья отважилась на авантюрное приключение, решив проехать тысячи километров от Барнаула до Испании на автомобиле.

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