Знаменитая барнаульская учительница, показавшая свое фото в купальнике, снялась у Андрея Малахова

Учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, оказавшаяся в центре внимания СМИ из-за «школьного скандала» вокруг её фото в купальнике, опубликованного в соцсетях, побывала на записи программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия», рассказали SM news .

Татьяне Кувшинниковой, как вы помните, разместила несколько фотографий в купальнике и коротком платье в соцсетях. Директриса посчитала это «непристойностью». Но не учла, что учительница занимается зимним плаванием, ведет здоровый образ жизни. В ситуацию вмешался алтайский министр образования — он предложил ей работу.

Татьяна рассказала, что теперь её пригласили на запись новой программы Андрея Малахова, чтобы ещё раз заявить, что «учителя тоже люди». К Татьяне и её спортивному образу жизни и популярный ведущий, и публика в телестудии, отнеслись с симпатией и уважением.

Кроме Татьяны в программе участвовали бывший стриптизёр и другие «учителя» с достаточно откровенным «прошлым», которое могло усложнить затем работу в школе.

Андрей Малахов, который сфотографировался с Татьяной по окончании записи программы (запись состоялась 24 мая, а в эфир она выйдет через несколько дней), вновь обратит внимание общества на поведение в социальных сетях.

Передача скоро выйдет на телеканале «Россия».