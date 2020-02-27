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Жизнь

Алтайские больницы массово обратились в УФАС

Несколько барнаульских больниц пожаловались в Алтайское краевое УФАС на недобросовестного поставщика. Антимонопольщики рассмотрели дело.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

Жалобы поступили от барнаульской детской поликлиники № 3, детской клинической больницы № 7, горбольницы № 4 и Ребрихинской ЦРБ, Все они пожаловались на компанию «Ставрополь-Профи».

Дело в том, что фирма, победив в торгах на оказание услуг по повышению квалификации специалистов медучреждений, подписывала проект контракта в Единой информационной системе, но не выполняла обязательное требование по предоставлению обеспечения исполнения контракта.

Деньги в качестве обеспечения контракта от «Ставрополь-Профи» на лицевой счет заказчиков не зачислялись.

«В результате рассмотрения всех обстоятельств дела, комиссии управления признали организацию уклонившейся от заключения контрактов и внесли сведения о ней, а также о директоре и учредителе в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года», — рассказали в ведомстве.

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