Барнаульские чиновники вышли в люди, чтобы обсудить новую зеленую зону

Разработанный эскизный проект представил член Союза архитекторов России, доцент кафедры архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова Артем Малыгин.
На территории предусмотрены зеленые зоны, детские площадки из экоматериалов, зоны для занятия спортом, пешеходные и велосипедные дорожки с различными типами покрытия, скамьи.
Безопасности посетителей будет способствовать система видеонаблюдения, сообщили в пресс-центре администрации Барнаула. Работы по благоустройству обойдутся в 40 млн рублей.
Что предложили люди
Участники обсуждения высказали предложения по обустройству альтернативных путей подъезда к детским садам, решению проблемы отведения талых и дождевых вод, переносу контейнерной площадки, а также по озеленению сквера с учетом его ландшафта и сохранения имеющихся на территории деревьев, выбору растений для посадки.
Эти предложения учтут при разработке детального проекта благоустройства общественной территории.