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12 февраля
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Жизнь

Барнаульские чиновники вышли в люди, чтобы обсудить новую зеленую зону

В поселке Южном совместно с общественностью обсудили эскизный проект зеленой зоны на улице Герцена, которая будет благоустроена в 2021 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Предложений чиновники получили достаточно.

Поселок Южный.
Поселок Южный.
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Разработанный эскизный проект представил член Союза архитекторов России, доцент кафедры архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова Артем Малыгин.

На территории предусмотрены зеленые зоны, детские площадки из экоматериалов, зоны для занятия спортом, пешеходные и велосипедные дорожки с различными типами покрытия, скамьи.

Безопасности посетителей будет способствовать система видеонаблюдения, сообщили в пресс-центре администрации Барнаула. Работы по благоустройству обойдутся в 40 млн рублей.

Что предложили люди

Участники обсуждения высказали предложения по обустройству альтернативных путей подъезда к детским садам, решению проблемы отведения талых и дождевых вод, переносу контейнерной площадки, а также по озеленению сквера с учетом его ландшафта и сохранения имеющихся на территории деревьев, выбору растений для посадки.

Эти предложения учтут при разработке детального проекта благоустройства общественной территории.

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