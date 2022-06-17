17 июня
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Жизнь

Барнаульские депутаты назначили дату выборов в городскую думу 8 созыва

Сегодня, на очередном заседании Барнаульской городской Думы, депутаты назначили дату выборов в следующий созыв представительного органа. Выборы пройдут в единый день голосования — 11 сентября.

Галина Буевич.
Галина Буевич.
Анна Зайкова, altapress.ru

Именно Барнаульская городская Дума, как представительный орган местного самоуправления, принимает такое решение. Об этом напомнила председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич.

— Назначение даты выборов — одно из самых знаковых решений. Городские депутаты принимают это важное для краевой столицы решение в соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также в соответствии с Уставом города. Отмечу, что вчера, на заседании местного политического совета Барнаульского отделения «Единой России» мы сформировали список кандидатов на выборы в городскую думу восьмого созыва. Важно, что «Единая Россия» исполняет свои обещания. Только наша партия провела предварительное голосование и только наших кандидатов ещё до официального старта предвыборной кампании выбрали сами барнаульцы, — прокомментировала Галина Буевич.

По словам секретаря Барнаульского местного отделения партии, главы города Вячеслава Франка, официальное выдвижение победителей предварительного голосования пройдёт на конференции Барнаульского отделения «Единой России» уже в ближайшее время.

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