Барнаульские депутаты назначили дату выборов в городскую думу 8 созыва

Именно Барнаульская городская Дума, как представительный орган местного самоуправления, принимает такое решение. Об этом напомнила председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич.

— Назначение даты выборов — одно из самых знаковых решений. Городские депутаты принимают это важное для краевой столицы решение в соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также в соответствии с Уставом города. Отмечу, что вчера, на заседании местного политического совета Барнаульского отделения «Единой России» мы сформировали список кандидатов на выборы в городскую думу восьмого созыва. Важно, что «Единая Россия» исполняет свои обещания. Только наша партия провела предварительное голосование и только наших кандидатов ещё до официального старта предвыборной кампании выбрали сами барнаульцы, — прокомментировала Галина Буевич.