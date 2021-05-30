30 мая 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульские депутаты определили расстояние от жилья до сотовых вышек

Депутаты Барнаульской гордумы на сессии 28 мая внесли изменения в Правила землепользования и застройки, добавив в него пункт о минимальном расстоянии между вышками сотовой связи и жилой застройкой.

Вышка сотовой связи.
Вышка сотовой связи.
altapress.ru

В правила добавили новый пункт, регламентирующий минимальное расстояние, на котором могут быть размещены вышки — в тексте правил они именуются «антенно-мачтовыми сооружений объектов связи».

  • Расстояние между вышки: не менее 100 метров.
  • Расстояние от вышки до объектов жилой застройки (существующих и возводимых) — не менее высоты ее падения.

В случае отсутствия объекта жилой застройки расстояние (не менее высоты падения) рассчитывается до границы участка, предусматривающего размещение жилой застройки.

Стоит, однако, обратить внимание, что эти требования распространяются на территории общего пользования (на которые не распространены градостроительные регламенты) и размещение на них вышек — пункт добавлен в главу 50 правил землепользования.

О том, как депутаты обсуждали корректировку правил землепользования и застройки altapress. ruрасскажет в ближайшее время.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость