Барнаульские депутаты определили расстояние от жилья до сотовых вышек

Депутаты Барнаульской гордумы на сессии 28 мая внесли изменения в Правила землепользования и застройки, добавив в него пункт о минимальном расстоянии между вышками сотовой связи и жилой застройкой.

В правила добавили новый пункт, регламентирующий минимальное расстояние, на котором могут быть размещены вышки — в тексте правил они именуются «антенно-мачтовыми сооружений объектов связи».

Расстояние между вышки: не менее 100 метров.

Расстояние от вышки до объектов жилой застройки ( существующих и возводимых) — не менее высоты ее падения.

В случае отсутствия объекта жилой застройки расстояние (не менее высоты падения) рассчитывается до границы участка, предусматривающего размещение жилой застройки.

Стоит, однако, обратить внимание, что эти требования распространяются на территории общего пользования (на которые не распространены градостроительные регламенты) и размещение на них вышек — пункт добавлен в главу 50 правил землепользования.

О том, как депутаты обсуждали корректировку правил землепользования и застройки altapress. ruрасскажет в ближайшее время.