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Жизнь

Барнаульские депутаты передали в детсады по 30 масок и перчаток

В Барнауле в детские сады передали 1000 многоразовых масок и 1000 пар перчаток, сообщает мэрия города.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Акцию провела администрация Октябрьского района города совместно с депутатами Барнаульской гордумы Романом Репой и Валерием Касплером.

В ходе мероприятия в 29 детских садов передали тысячу многоразовых масок и тысячу пар перчаток. В среднем — по 34 маски и столько же пар перчаток.

«В детских садах, где находятся наши дети, масок и перчаток не хватает. Поэтому сегодня мы оказываем эту адресную помощь именно сотрудникам дошкольных учреждений, так как они находятся целыми днями с нашими детьми и отвечают за их здоровье!» — объяснил суть акции Репа.

Как отмечают заведующие детсадов, до этого сотрудники пользовались марлевыми повязками или многоразовыми масками, которые шили сами.

«Они благодарят администрацию района и депутатов БГД за оказанную помощь», — передает мэрия послание работников дошкольных учреждений.

Напомним, детские сады в Барнауле продолжают работу в режиме дежурных групп. Детей принимают при наличии документа от работодателя и медицинской справки, если ребенок не посещал садик более пяти дней.

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