Барнаульские депутаты передали в детсады по 30 масок и перчаток

Акцию провела администрация Октябрьского района города совместно с депутатами Барнаульской гордумы Романом Репой и Валерием Касплером.
В ходе мероприятия в 29 детских садов передали тысячу многоразовых масок и тысячу пар перчаток. В среднем — по 34 маски и столько же пар перчаток.
«В детских садах, где находятся наши дети, масок и перчаток не хватает. Поэтому сегодня мы оказываем эту адресную помощь именно сотрудникам дошкольных учреждений, так как они находятся целыми днями с нашими детьми и отвечают за их здоровье!» — объяснил суть акции Репа.
Как отмечают заведующие детсадов, до этого сотрудники пользовались марлевыми повязками или многоразовыми масками, которые шили сами.
«Они благодарят администрацию района и депутатов БГД за оказанную помощь», — передает мэрия послание работников дошкольных учреждений.
Напомним, детские сады в Барнауле продолжают работу в режиме дежурных групп. Детей принимают при наличии документа от работодателя и медицинской справки, если ребенок не посещал садик более пяти дней.