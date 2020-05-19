Барнаульские депутаты передали в детсады по 30 масок и перчаток

Акцию провела администрация Октябрьского района города совместно с депутатами Барнаульской гордумы Романом Репой и Валерием Касплером.

В ходе мероприятия в 29 детских садов передали тысячу многоразовых масок и тысячу пар перчаток. В среднем — по 34 маски и столько же пар перчаток.

«В детских садах, где находятся наши дети, масок и перчаток не хватает. Поэтому сегодня мы оказываем эту адресную помощь именно сотрудникам дошкольных учреждений, так как они находятся целыми днями с нашими детьми и отвечают за их здоровье!» — объяснил суть акции Репа.