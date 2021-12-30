Барнаульские дети из-за отсутствия горок начали кататься на бубликах со склонов со скоростью 60 км/ч

В Алтайском крае дети стали меньше травмироваться на горках, которые «запретили», однако начали получать травмы на склонах, сообщают « Вести Алтай ».

Напомним, после введения ГОСТа на детские снежные горки в Барнауле перестали строить эти ледяные аттракционы, а построенные — разломали.

«Люди продолжают кататься, в том числе и на стихийно образованных склонах, и получают травмы. Самые распространенные повреждения — различные виды переломов. Могут пострадать руки и ноги, копчик, позвоночник. Также часто случаются черепно-мозговые травмы», — говорится в сюжете.

Самым опасным приспособлением для катания врачи называют бублик — он развивает скорость до 60 км/ч и разгоняется быстрее, чем ледянка.

«Остановить бублик невозможно. Это множество травм. Скорость слишком высока у этого снаряда», — подчеркнул Сергей Свиридов, травматолог-ортопед краевой клинической больницы скорой медпомощи.

Кататься можно только на специально оборудованных склонах, где пологий спуск, а боковые съезды защищены.

Ранее в мэрии Барнаула рассказали, какие снежные горки можно строить в городе, чтобы они были безопасными для детей.