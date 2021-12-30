1 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульские дети из-за отсутствия горок начали кататься на бубликах со склонов со скоростью 60 км/ч

В Алтайском крае дети стали меньше травмироваться на горках, которые «запретили», однако начали получать травмы на склонах, сообщают «Вести Алтай».

"Бублик".
"Бублик".
vk.com/incident_22

Напомним, после введения ГОСТа на детские снежные горки в Барнауле перестали строить эти ледяные аттракционы, а построенные — разломали.

«Люди продолжают кататься, в том числе и на стихийно образованных склонах, и получают травмы. Самые распространенные повреждения — различные виды переломов. Могут пострадать руки и ноги, копчик, позвоночник. Также часто случаются черепно-мозговые травмы», — говорится в сюжете.

Самым опасным приспособлением для катания врачи называют бублик — он развивает скорость до 60 км/ч и разгоняется быстрее, чем ледянка.

«Остановить бублик невозможно. Это множество травм. Скорость слишком высока у этого снаряда», — подчеркнул Сергей Свиридов, травматолог-ортопед краевой клинической больницы скорой медпомощи.

Кататься можно только на специально оборудованных склонах, где пологий спуск, а боковые съезды защищены.

Ранее в мэрии Барнаула рассказали, какие снежные горки можно строить в городе, чтобы они были безопасными для детей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость