Барнаульские дети пообщались с Дедом Морозом из Великого Устюга

Школьники Барнаула смогли пообщаться по видеосвязи с Дедом Морозом из Великого Устюга. Детские творческие коллективы сделали музыкальные подарки главному волшебнику страны. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Встреча прошла на площадке Барнаульского городского детско-юношеского центра. Школьники и юные журналисты редакции детско-юношеской газеты «САМИ» пообщались с Дедом Морозом и ведущим НТВ Сергеем Малоземовым.

Ребята задавали как простые вопросы, так и сложные. Ребята узнали, где родился волшебник и как он исполняет детские желания.

«Ответил волшебник и на вопрос, который волнует многих: на каком топливе ездят его сани? Оказывается, все благодаря его чудесной тройке лошадей — Декабрю, Январю и Февралю», — рассказали в мэрии.

Всем участникам встречи волшебник прислал сладости, а за самые интересные вопросы ребята получили спиннеры, кружки и футболки.

Встречи со школьниками Дед Мороз и команда НТВ проводят ежегодно. В этом году Барнаул встречает волшебника в седьмой раз.