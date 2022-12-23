23 декабря
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Жизнь

Барнаульские дети пообщались с Дедом Морозом из Великого Устюга

Школьники Барнаула смогли пообщаться по видеосвязи с Дедом Морозом из Великого Устюга. Детские творческие коллективы сделали музыкальные подарки главному волшебнику страны. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза.
Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза.
Дмитрий Лямзин.

Встреча прошла на площадке Барнаульского городского детско-юношеского центра. Школьники и юные журналисты редакции детско-юношеской газеты «САМИ» пообщались с Дедом Морозом и ведущим НТВ Сергеем Малоземовым.

Ребята задавали как простые вопросы, так и сложные. Ребята узнали, где родился волшебник и как он исполняет детские желания.

«Ответил волшебник и на вопрос, который волнует многих: на каком топливе ездят его сани? Оказывается, все благодаря его чудесной тройке лошадей — Декабрю, Январю и Февралю», — рассказали в мэрии.

Всем участникам встречи волшебник прислал сладости, а за самые интересные вопросы ребята получили спиннеры, кружки и футболки.

Встречи со школьниками Дед Мороз и команда НТВ проводят ежегодно. В этом году Барнаул встречает волшебника в седьмой раз.

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