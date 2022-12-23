Барнаульские дети пообщались с Дедом Морозом из Великого Устюга

Встреча прошла на площадке Барнаульского городского детско-юношеского центра. Школьники и юные журналисты редакции детско-юношеской газеты «САМИ» пообщались с Дедом Морозом и ведущим НТВ Сергеем Малоземовым.
Ребята задавали как простые вопросы, так и сложные. Ребята узнали, где родился волшебник и как он исполняет детские желания.
«Ответил волшебник и на вопрос, который волнует многих: на каком топливе ездят его сани? Оказывается, все благодаря его чудесной тройке лошадей — Декабрю, Январю и Февралю», — рассказали в мэрии.
Всем участникам встречи волшебник прислал сладости, а за самые интересные вопросы ребята получили спиннеры, кружки и футболки.
Встречи со школьниками Дед Мороз и команда НТВ проводят ежегодно. В этом году Барнаул встречает волшебника в седьмой раз.
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