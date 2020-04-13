Барнаульские дорожники начали отмывать заборы

Дорожники начали с подпорной стенки у здания Алтайского краевого суда на пр. Ленина.

Также продолжается санитарная уборка улиц. 96 единиц спецтехники и 16 вакуумных подметально-уборочных машин убирают мусор из водоотводных лотков на пр. Ленина, Комсомольском, Красноармейском, Строителей, Космонавтов, ул. Димитрова, Молодежной, Советской Армии, А. Петрова, Северо-Западной, Юрина, Аванесова, Змеиногорском тракте.

Вручную приводят город в порядок 142 дорожных рабочих.

За выходные с улиц вывезли 305 тонн мусора и смета.

В администрации сообщили, что завершился второй цикл дезинфекции остановок и общественных пространств. К повторной дезинфекции приступили 10 апреля. Обработано три подземных пешеходных перехода, 57 общественных территорий и более 600 остановочных павильонов.