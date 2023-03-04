4 марта
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Жизнь

Барнаульские дорожники приступили к обработке скользких дорог и тротуаров

После атаки непогоды в виде дождя и мокрого снега на Барнаул дорожные службы города приступили к обработке противогололедными средствами дорог и тротуаров, говорится в сообщении мэрии. Мокрый снег и лужи к утру сковало льдом.

Дорожные работы.
Дорожные работы.
barnaul.org

В ночь на 4 марта в краевой столице работало 135 единиц зимней техники. Днем на дорогах и тротуарах задействованы 103 единицы техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Цифры

За двое суток выпало более 25 мм осадков в виде мокрого снега и дождя — при среднемесячной норме осадков в марте 19 мм. Превышение уже составляет 33%.

Ночью шквалистым ветром унесло крышу школы в Алтайском крае. Между тем в Барнауле после оттепели, дождя со снегом и последующем морозом стали рушиться деревья на автомобили, припаркованные возле домов. Ранее шлакоблоки рухнули на автомобили около жилого дома в Барнауле.

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