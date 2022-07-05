5 июля
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Жизнь

Барнаульские дорожники рассказали, какие ведутся работы на мосту на Новом рынке

Дорожные рабочие на мосту на Новом рынке в Барнауле практически завершили устанавливать буронабивные столбы под опоры теплоснабжения.

Дорожные рабочие на мосту на Новом рынке устанавливают буронабивные столбы
Дорожные рабочие на мосту на Новом рынке устанавливают буронабивные столбы
t.me/most_barnaul

Об этом сообщается в телеграм-канале «Мост».

«Бурение и бетонирование буронабивных столбов происходит поэтапно. Сначала бурят грунт, затем погружают пространственный арматурный каркас, после чего его бетонируют. По такой технологии устроены уже 10 из 18 буронабивных столбов под устройство опор теплоснабжения», — говорится в сообщении.

Работы завершены на 60%, столбы будут установлены на этой неделе.

После этого дорожники приступят к к армированию фундамента опор тепловой сети и устройству опалубки для последующего бетонирования данной конструкции.

Ранее стало известно, что под сваи на мосту на Новом рынке бурят скважины.

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