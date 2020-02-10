Барнаульские дорожники усилились для борьбы со снегопадом и гололедом

10 февраля из-за очередного снегопада и сильной гололедицы на дорогах «Автодорстрой» отправил на уборку дорог 80 единиц техники, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Предприятие работает в усиленном режиме, смены дорожников будут длиться по 12 часов, уточнили в мэрии.

Вручную рабочие чистят подходы к пешеходным переходам, остановки и лестницы. Места пешеходного движения также посыпают песчано-соляной смесью. В этой работе заняты 140 дорожников и 79 нанятых барнаульцеы по договорам.

Также формируется бригада из осужденных на обязательные работы.

За выходные силами «Автодорстрой» с дорог вывезли 15 тысяч 600 кубометров снега. На улицах работали 128 единиц снегоуборочной техники.