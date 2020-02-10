Барнаульские дорожники усилились для борьбы со снегопадом и гололедом

Предприятие работает в усиленном режиме, смены дорожников будут длиться по 12 часов, уточнили в мэрии.
Вручную рабочие чистят подходы к пешеходным переходам, остановки и лестницы. Места пешеходного движения также посыпают песчано-соляной смесью. В этой работе заняты 140 дорожников и 79 нанятых барнаульцеы по договорам.
Также формируется бригада из осужденных на обязательные работы.
За выходные силами «Автодорстрой» с дорог вывезли 15 тысяч 600 кубометров снега. На улицах работали 128 единиц снегоуборочной техники.